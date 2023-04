Gunners feierten wichtigen Heimsieg

Werbung

Die Oberwarter Gunners sind auf bestem Wege, die Saison auf Platz drei abzuschließen und sich damit auch den Heimvorteil im Play-off-Viertelfinale zu sichern. Dabei gewann das Team am Sonntag (2. April 2023) gegen St. Pölten relativ eindeutig, bezahlte den Erfolg aber auch teuer, denn Edi Patekar und Magdy Abou-Ahmed verletzten sich wohl schwerer.

Für die Mannschaft von Horst Leitner geht es in dieser Woche mit zwei Auswärtsspielen weiter: Am Donnerstag gastiert man beim BC Vienna - am Ostermontag muss man zu den Flyers nach Wels. Davor gibt es aber noch die besten Fotos vom letzten Heimerfolg!

UNGER STEEL Gunners Oberwart – SKN St. Pölten Basketball 81:69 (22:15, 48:35, 65:46).-

Werfer Gunners: Rauch 16, Hanes 16, Käferle 12, Poljak 12, Gardner 9, Patekar 7, Howard 6, Köppel 2, Wess 1; Abou-Ahmed, Knessl.

Werfer St. Pölten: Lewis 19, Holton 17, Dukic 16, Mbemba 10, Jalappur 7.