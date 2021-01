Gunners: Für die Top-6 zählt nur ein Sieg .

Auch in der Basketball-Superliga brachte "COVID-19" den Spielplan durcheinander. Das Heimspiel am 7. November 2020 gegen St. Pölten musste verschoben werden, es findet morgen, Mittwoch, 13. Jänner, um 19 Uhr, in der Sporthalle statt.