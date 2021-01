Es war von Beginn an klar, dass es keine leichte Geschichte gegen den direkten Konkurrenten um den Einzug in die Play-offs der Superliga wird. Dementsprechend knapp entwickelte sich die Anfangsphase, die bis zum Pausenpfiff so enden sollte, die Gunners verabschiedeten sich mit dem knappen 40:36-Zwischenstand in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Hälfte witterten die Gäste ihre Gunst der Stunde und zogen davon, kurz vor Ende des dritten Abschnittes gelangen den Oberwartern jedoch wichtige Punkte zum 59:59.

Die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner nutzte ihren Heimvorteil in der Schlussphase doch noch aus und gewann verdient mit 78:71. Unterstützt wurden die Oberwarter dabei von einer Hand voll Funktionären, die ihre Gunners mit einer Trommel tatkräftig in der Sporthalle anfeuerten und so zum Sieg trugen.

Sebastian Käferle spielte mit Maske

Bis zu Beginn war noch nicht klar, ob Sebastian Käferle nach einem erlittenen Nasenbeinbruch auch am Parket zu sehen sein wird. Zwar nicht in der Starting-Five, saß "Basti" auf der Bank und kam auch zum Einsatz, er spielte mit einem Carbon-Schutz und trug sich mit zwölf Punkten in die Scorerliste ein.

Nun bleibt Headcoach Horst Leitner und seiner Mannschaft eine Woche Pause, ehe in Klosterneuburg (24. Jänner, 17.30 Uhr) das nächste wichtige Spiel auf dem Programm steht. Die Oberwarter müssen bei den Dukes ebenso gewinnen, wie am 3. Februar, 19 Uhr, zu Hause gegen die Lions aus Traiskirchen.

Statistik:

Unger Steel Gunners Oberwart - SKN St. Pölten Basketball 78:71 (22:19, 18:17; 19:23, 19:12).-

Werfer Oberwart: Diggs 19 Punkte; Poljak 15; Fiodorovas, Käferle je 12; Alexander 8; Pruitt, Knessl je 6.

Werfer St. Pölten: Oikonomopoulos 26 Punkte; Schilder 17; Jagsch 8; Böck 7; Mbemba 5; Kaltenbrunner, Wonisch je 4.