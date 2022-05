Gunners souverän im Halbfinale

Werbung

Die Gunners waren in Kapfenberg von Beginn an voll bei der Sache - und „erworfen“ sich schnell eine 11:0-Führung. Das Match ging in dieser Tonart weiter - Pausenstand: 45:24 für die Gunners, Endstand noch klarer: 79:49. Damit entscheidet das Team von Headcoach Horst Leitner die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich und zieht ins Halbfinale ein: Dort geht es in Spiel eins am Sonntag auswärts gegen die Gmunden Swans.

Statistik

Kapfenberg Bulls – UNGER STEEL Gunners Oberwart 49:79 (11:25, 24:45, 38:63)

Werfer Gunners: Cashaw 15, Chatzinikolas 14, Knessl 12, Creammer 10, Käferle 9, Howard 9, Rickman 5, Patekar 3, Poljak 2

Werfer Bulls: Krstic 14, Scott 9, Podany 6, Grubor 5, Schrittwieser 3, Grgic 2, Matic 2, Zapf 2

