Gunners stellten im Play-off auf 2:1

Werbung

Mit dem klaren Sieg stellen die Gunners auf 2:1 in der Viertelfinal-Serie. Ein Sieg fehlt noch für den Einzug ins Semifinale. Dieser kann schon am kommenden Dienstag, (3. Mai) in Kapfenberg geholt werden, wo das 4. Spiel ab 19 Uhr stattfindet.

STATISTIK

SPIEL 3; UNGER STEEL GUNNERS OBERWART - KAPFENBERG BULLS 79:44 (25:7, 22:9; 20:19, 12:9).-

Werfer Gunners: Chatzinikolas 11 Punkte; Käferle, Creammer je 10; Howard, Knessl je 8; Köppel, Cashaw je 7; Rickman 6; Abou-Ahmed 5; Poljak 4; Patekar 3. Werfer Bulls: Schott 18 Punkte; Krstic 8; Vötsch 6; Zapf, Grcic je 4; Grubor 2; Matic, Schrittwieser je 1 Punkt.

Stand Best-of-five-Serie: 2:1.

Mehr über die Gunners sowie über die Viertelfinale lesen Sie in Ihrer aktuellen BVZ-Ausgabe!