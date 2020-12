Gunners - Swans 87:65 .

Die Gunners Oberwart gingen mit nur acht Spielern auf der Bank in das schwere Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Gmunden. Zugleich war es die Generalprobe für das Cup-Finale. Die Gunners schossen die favorisierten Oberösterreicher regelrecht aus der Halle, dass sie bis zum Ende nicht wussten was ihnen widerfahren ist. Mit dieser Leistung setzen die Gunners ein wichtiges Ausrufezeichen im Kampf um die Top-6 und um die Teilnahme an den Play-offs.