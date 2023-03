Gunners: Zwei wichtige Spiele an einem Wochenende

Werbung

Am vergangenen Samstag gab sich der amtierende Meister BC Vienna die Ehre und war zu Gast in der Sporthalle Oberwart. Für die Gunners nach schwierigen letzten Wochen mit vielen Krankheitsfällen eine harte Prüfung – die die „Cracks“ von Headcoach Horst Leitner aber gut meisterten. Trotz Niederlage zum Schluss hielt man gegen das Top-Team gut mit, musste sich nur 73:76 geschlagen geben.

„Platz vier wäre wichtig für Heimvorteil“

„Wenn man bedenkt, dass uns mit Jonathan Knessl, Edi Patekar und Flo Köppel noch immer drei Spieler gefehlt haben, war es eine super Leistung. Leider war die Luft für 40 Minuten aber zu wenig. Am Schluss entschieden quasi zwei Würfe – einer zu viel für sie, einer zu wenig für uns“, meinte Leitner. Der zu Wochenbeginn aber freilich die positiven Sachen aus dem Vienna-Spiel mitnehmen wollte. Schon am morgigen Donnerstag gilt es die nämlich wiederholt umzusetzen: Um 19 Uhr gastierten die Gunners in Klosterneuburg zum vierten Spiel in der Platzierungsrunde. Am Sonntag, ab 17.30 Uhr, wartet dann daheim gleich das fünfte, sind die Flyers Wels zu Gast.

Die beiden Matches sind mit einem Schlagwort zusammenzufassen: Wichtig! Das bekräftigte auch Leitner: „Wenn wir den Heimvorteil für die Play-offs behalten, sprich unter den Top-Vier bleiben wollen, sollten wir zumindest eines der beiden Spiele gewinnen.“ Klosterneuburg und Wels sind da quasi die direkten Konkurrenten. Für Leitner aber auch klar: „Wir kämpfen nach der Krankheitswelle noch immer mit der Fitness und werden sicher nichts riskieren.“