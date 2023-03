Oberwart Gunners: Deftige Pleite in St. Pölten

Werbung

Die Erwartungen der Oberwart Gunners waren am vergangenen Samstag schon bei der Anreise zum Platzierungsrunde-Auswärtsspiel in St. Pölten nicht groß. Das hatte den Grund, dass einige Spieler gar nicht dabei waren. Edi Patekar und Florian Köppel fehlten krankheitsbedingt, Renato Poljak war zwar mit am Weg, spielte aber nicht, da auch krank.

Schließlich boten ersatzgeschwächte Gunners gegen an diesem Tag furios spielende St. Pöltener zu wenig. Die Niederösterreicher spielten sich von Beginn weg in einen Rausch, besonders Legionär Holton war mit 42 Punkten nicht zu halten. Zur Pause lag die Oberwarter Mannschaft von Headcoach Horst Leitner 34:51 zurück, der Endstand fiel mit 72:99 noch deftiger aus.

Im Nachgang sprach Headcoach Leitner wenig über das Spiel: „Unter diesen krankheitsbedingten Umständen hat das in meinen Augen kaum Aussagekraft“, weiß er, dass es seine Gunners besser können. „Es war so, wie wir es erwartet haben. Wenn du von vorne bis hinten als Gruppe kränklich bist, fällt es schwer dagegenzuhalten“, meinte er weiter.

STATISTIK

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL – UNGER STEEL GUNNERS OBERWART 99:72 (26:17, 25:17; 22:19, 26:19).-

Werfer St. Pölten: Holton Junior 42 Punkte; Lewis 20; Mbemba 18; Dukic 8; Angerbauer 6; Ferguson 3; Kaltenbrunner 2.

Werfer Oberwart: Hanes 19 Punkte; Gardner 18; Howard 15; Käferle 6; Abou-Ahmed, Knessl je 5; Wess 3; Rauch 1 Punkt.