Oberwart Gunners sind im Halbfinale mit 0:1 zurück

Am Ende fehlte den Oberwart Gunners quasi nur ein Korb, um die Gmunden Swans zu schlagen. Das Spiel gestaltete sich die komplette Dauer über sehr eng – kein Team konnte sich zu keinem Zeitpunkt richtig absetzen. Dementsprechend das Ergebnis. Die Chance, in der Best-of-five-Halbfinalserie auszugleichen, gibt es für die Gunners am Mittwoch – dann empfangen sie in Oberwart die Swans.

Statistik

Swans Gmunden – UNGER STEEL Gunners Oberwart 83:81 (30:25; 43:47; 67:60)

Beste Werfer: Blazan, Güttl und Jelks je 14 bzw. Chatzinikolas und Käferle je 16, Howard 13

