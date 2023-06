Oberwart Gunners verstärken sich doppelt

Die Kaderplanung der Oberwart Gunners für die kommende Saison läuft auf Hochtouren. Nachdem zu Saisonende auf Basis einer umgehenden Analyse entschieden wurde, dass alle Legionärspositionen neu besetzt werden sollen, suchen Headcoach Horst Leitner und Co. derzeit nach insgesamt fünf neuen Spielern, zumal auch Renato Poljak die Gunners verlassen wird - die langjährige Stütze der Oberwarter wurde zuletzt im Rahmen eines Grillfestes offiziell verabschiedet.

Zwei Neuzugänge der Gunners stehen bereits fest. Seit dem Wochenende ist der 24-jährige, 1,95 Meter große Guard Tre´vion Lemar ein Oberwarter. Lamar stammt aus Savannah im US-Bundesstaat Georgia und gilt als physisch starker Spieler mit hoher Energie. In der letzten Saison erzielte er für das Schweizer Team Luzern in der Swiss Basketball League in 30 Spielen einen Schnitt von 16 Punkten.

Der zweite neue „Gunner“ ist seit Dienstagnachmittag fix. Er heißt Shaquille Rombley und wird die Oberwarter „am Brett“ verstärken. Der 26-jährige Niederländer, der 2,03 Meter misst, stammt von der Karibikinsel Sint Maarten, die zum Königreich der Niederlande gehört. In der abgelaufenen Saison spielte Rombley in Deutschlands ProB für die Itzehoe Eagles, wo er es in 25 Spielen auf 15 Punkte und 8,5 Rebounds pro Spiel brachte.