Saisonende für Gunners nach erneuter Niederlage

Die Oberwart Gunners verloren am Samstagabend das entscheidende dritte Spiel bei den Gmunden Swans - somit ist, nachdem Gmunden bereits die ersten beiden Spiele gewann, die Best-of-five-Halbfinalserie entschieden: Gmunden steht im Finale und trifft dort auf Liga-Dominator Vienna, für die Gunners ist die Saison zu Ende - im ersten Moment bitter, mit Endrang drei schloss man aber dennoch gut ab.

Mehr zum Aus der Gunners und was die Verantwortlichen zur Saison sagen, lest ihr am Donnerstag in eurer BVZ-Ausgabe!