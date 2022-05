Aus nach E-Mail: Stefan Laimer geht

Werbung

Mit Anfang April trat der Bad Tatzmannsdorfer Stefan Laimer als Chef des Schiedsrichterwesens im Basketballverband zurück. Seit fünf Jahren war er damit betraut, bis Juli 2021 agierte Laimer sogar als Generalsekretär des Verbandes. „Bis dato hat das auch gut funktioniert“, erklärt Laimer im Gespräch mit der BVZ. Doch in den letzten Wochen sei die Lage eskaliert. Finaler Grund für seinen Rücktritt war unter anderem eine E-Mail eines Vereinsvertreters.

Aktuell wird das Schiedsrichterwesen bis zum Ende der Saison intern betreut, um in der „heißen“ Phase der Saison nicht noch Chaos reinzubringen, wie BSL-Generalsekretär Johannes Wiesmann erklärt. Den Rücktritt Laimers wolle er nicht kommentieren: „Das ist kein Thema für die Öffentlichkeit.“ Ein Nachfolger soll über den Sommer gesucht werden.

„Das Schiedsrichterwesen wurde pauschal kritisiert und ich mit Lügen konfrontiert“, führt Laimer aus, der sich seit 30 Jahren im Basketball engagiert. Kritisiert wurde nicht nur die unabhängige Ansetzungspolitik der Schiedsrichter, mehr noch: Auch ein Vorschlag für künftige Besetzungen der Unparteiischen sorgte bei Laimer für Kopfschütteln. Vor allem die Art und Weise des Umgangstons sei nicht in Ordnung gewesen. „So etwas steht einem Fan zu, aber nicht einem hohen Funktionär“, ärgerte sich der Fachmann.

Der Vereinsvertreter sei „szene-bekannt“ und es würde schon seit 20 Jahren zu solchen Beeinflussungen kommen. Eine ähnliche Beeinflussung, wenn auch durch andere „alte Kräfte“, sieht Laimer durch die kürzlich eingeführten „Wildcards“ (Anm.: die BVZ berichtete). Vereine können sich nun gegen eine Geldsumme in der Superliga halten und den Abstieg vermeiden. „Manche Klubs nehmen sich da einfach Rechte heraus. Das sind Zustände, die man im Sport nicht haben sollte. Ein bestehendes System wurde während der Saison über den Haufen geworfen“, kritisiert Laimer. Doch warum übernehmen betroffene Vereine nichts? „Das frage ich mich auch. Ich habe erwartet, dass es Stellungnahmen der Vereine gibt. Sie warten aber anscheinend auf eine Entscheidung der Liga. Der Strafsenat wird entscheiden“, vermutet der Bad Tatzmannsdorfer.

Stefan Laimer: „In mir schlummert noch sehr viel“

Doch Österreichs Basketballverband habe laut Laimer aktuell auch Grund zur Hoffnung: „Generalsekretär Johannes Wiesmann und Präsident Gerald Martens versuchen, das Beste herauszuholen. Wenn es den beiden nicht gelingt, etwas zu ändern, dann keinem.“ In den nächsten Wochen wird außerdem im Burgenländischen Basketballverband gewählt – ob Laimer dann als aktueller Präsident wieder antreten wird, sei noch nicht entscheiden.

Abschließend gibt sich der Fachmann noch kryptisch: „Es gibt noch sehr vieles, was in mir über den österreichischen Basketball schlummert, aber aus Respekt vor der unglaublichen Arbeit von Wiesmann und Martens will ich das aktuell noch nicht thematisieren.“