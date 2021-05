Am Donnerstag konnte das österreichische Topteam einen Auftakt nach Maß verzeichnen: Gegen die Polinnen Wojtasik/Kociolek gewann das Duo vom 1. Badener Beachvolleyballverein 22:24, 21:11 und 15:11. Der Aufstieg war damit fixiert, gegen die Lokalmatadorinnen Makroguzova/Kholomina verloren die Österreicherinnen aber glatt mit 17:21 und 19:21, was gleichbedeutend mit dem Sechzehntelfinale war.

Am zweiten Matchtag bekamen es Schützenhöfer/Plesiutschnig mit Menegatti/Orsi Toth (ITA) zu tun. Es setzte eine 20:22, 17:21 – Niederlage, womit die Beachasse knapp nach Spielende haderten. „Die Italienerinnen sind auf keinen Fall zu stark, wir sind auf Augenhöhe und das hätte ganz anders ausgehen können. Schade, wir wären natürlich gerne in die Top Ten gekommen“, ärgerte sich Schützenhöfer noch neben dem Platz. „Sie haben es uns schwer gemacht, weil sie ein paar Sideout-Serien gehabt haben. Im Gegenzug haben wir sie aber gebreakt, es war ein Hin und Her.“

Blick nach Ostrava

Mitnehmen können die beiden jedenfalls einiges vom Turnier, gerade im Hinblick auf das kommende Vier-Sterne-Turnier in Tschechien. „In Ostrava muss das Sideout einfach konstanter sein, wir dürfen den Gegnerinnen keine Serien erlauben. Unser Service war in Sochi aber viel besser als in den Turnieren zuvor, darauf bauen wir auf. In der Block-Defense hatten wir ebenfalls gute Serien“, analysieren die beiden unisono. „Wenn wir konstanter werden und die guten Dinge mitnehmen, dann wird das nächste Woche sicher besser.“