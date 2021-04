Schützenhöfer/Plesiutschnig nicht mehr in Cancun .

Die Beach-Volleyballerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben sich nach dem fünften Platz des 4*-World-Tour-Turniers in Cancun entschieden, das dritte Turnier in dieser "Bubble" in Mexiko auszulassen.