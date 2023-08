Masters-Erfolg in Wolfurt! Schützenhöfer „happy über den Sieg“

Katharina Schützenhöfer und Franziska Friedl (v.r.) feierten ihren ersten gemeinsamen Erfolg, denn in Vorarlberg holten sie sich den Sieg beim „Wolfurttrophy Masters“. Pause gab es indes keine, denn in dieser Woche geht es in Baden schon mit dem nächsten Turnier weiter.

Foto: Christina Plank