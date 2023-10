Katharina Schützenhöfer: „War extrem fordernd“

Die gebürtige Oberwarterin Katharina Schützenhöfer und ihre Interims-Partnerin Franziska Friedl hatten sich große Chancen für die erste Teilnahme beim Hauptbewerb auf der Challenge-Tour ausgerechnet. Doch in Goa kam es dann doch anders, gegen die Amerikanerinnen Kimberly Hildreth und Teegan Van Gunst mussten sie sich mit 17:21, 21:15 und 10:21 geschlagen geben.

Team haderte mit der Hitze

„Ziemlich bitter für uns. Wir sind echt ein bisschen niedergeschlagen, es wäre eine gute Chance gewesen“, sagte Friedl. Für Partnerin Schützenhöfer ging es im dritten Satz nur noch darum, wer der Hitze standhalten kann. „38 Grad am frühen Nachmittag waren eigentlich unzumutbar. Die Bedingungen waren extrem fordernd. 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und Mittagssonne“, erzählte Schützenhöfer. Nun konzentrieren sich beide auf das nächste Turnier. „Wir fliegen am Samstag nach Haikou in China zum nächsten Challenger und starten dort dann am Donnerstag darauf wieder in der Qualifikation. Danach geht es weiter für zwei Wochen nach Thailand“, so Katharina Schützenhöfer. Apropos: Stammpartnerin Lena Plesiutschnig fällt aller Voraussicht nach noch zwei Monate aus, ehe sie wieder ins Training einsteigen kann.