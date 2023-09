Schützenhöfer nach Auftritt in Baden: „War super, dort zu spielen“

Die Oberwarterin Katharina Schützenhöfer und ihre Teamkollegin Lena Friedl starteten zuletzt beim Beach Pro Future in Baden. Dabei verliefen die ersten Spiele gut. „Wir konnten uns den Gruppensieg holen und spielten im Viertelfinale auch einen coolen ersten Satz. Doch leider riss dann unser Faden und die Gegnerinnen aus der Schweiz machten es besser und besser“, lautete ihr Resümee über die Niederlage.

Die tat kurz weh, aber, so Schützenhöfer: „Es war super, dort zu spielen. Das Publikum hat uns gepusht.“ Eine Pause gibt es nicht, denn es steht mit der Staatsmeisterschaft, die ebenfalls in Baden stattfindet, gleich das nächste Highlight auf dem Beachvolleyball-Kalender. Dort zählt das Team mit rot-goldener Beteiligung zu den Mitfavoritinnen. „Gegen die Klinger-Schwestern wird das aber nicht leicht“, so Schützenhöfer.