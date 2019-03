Das Team aus dem Südburgenland reiste vergangenen Freitag von Wien nach Dubai. „Dort verbrachten wir die ersten Tage beim ‚Host-Town-Programm‘, wo wir am Samstag einen Freizeitpark besuchten“, berichtet Betreuer Sebastian Koller. Unter anderem standen auch ein Training des Fußball-Unified-Nationalteams auf dem Programm. Der Rest der Abordnung des Wohnheims Dornau besuchte eine Schule.

Erstes Fußballspiel gegen den Oman

„Das „Host-Town-Programm“ diente der Akklimatisierung, dem Teambuilding und dem Kennenlernen der Österreichischen Mannschaften und anderer Nationen. Zudem nutzten einige Athleten die Zeit zur sportlichen Vorbereitung. „Es war bisher ein super Programm. Die kulturellen und menschlichen Eindrücke sind überwältigend. Die Leute sind durchgehend sehr offen, freundlich und höchst wertschätzend.“

Mannschaft besuchte den Freizeitpark. Bevor es für die Sportler ernst wird, vergnügte sich die Wohnheim Dornau-Crew im „Motion Gate“. | Koller

Die Leichtathleten absolvieren ihre Bewerbe in Dubai, die Bowler und Fußballer reisten am Montag weiter nach Abu Dhabi. Dort bleiben sie bis 22. März. Die Sportler des Wohnheimes Dornau sind bereits voller Vorfreude auf die Bewerbe. Die Fußballer begannen bereits gestern, Dienstag, nach Redaktionsschluss, mit ihrem ersten Spiel gegen den Oman. Die Leichtathleten starteten ebenfalls am Dienstag, die Bowling-Gruppe beginnt im Laufe dieser Woche mit ihren Bewerben.