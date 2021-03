Eine sympathische Gruppe gab sich im vergangenen Spätsommer vor der Oberwarter Sporthalle die Ehre – konkret vor allem eine Delegation des SC Kemeten und des jungen Basketball-Asses Zoe Grill. Sie erhielten, wegen der Corona-Pandemie in abgeänderter Form, den verdienten Lohn vieler Mühen.

Die Pokal-Übergabe der BVZ-Sportler 2019 stand auf dem Plan und der 1. Klasse-Verein samt Grill-Familie ließen sich, mit vielen strahlenden Lächeln, als Sieger hochleben. Auch bei der Wahl für das Jahr 2020 sind die damaligen Protagonisten wieder extrem stark vertreten. Kemeten im Nachwuchs und bei den Guten Seelen, Zoe Grill als Dauerbrennerin bei den Sportlerinnen und dazu gibt es auch ein neues Siegergesicht aus Dt. Schützen.

m Sportler des Jahres. Georg Pehr nämlich! Der Fußballer vom SV Deutsch Schützen aus der 2. Klasse Süd B setzte sich erstmals durch, ergatterte im Bezirk Oberwart flotte 4.920 Stimmen. Georg, 20, spielt seit eh und je beim SVDS. „Ein anderer Verein kommt für mich nicht infrage.“ Er besuchte in Deutsch Schützen Kindergarten und Volksschule, hat Familie, Freunde und Kumpels hier. Im Vorjahr schloss er die HTL Pinkafeld ab, arbeitet jetzt.

Im Dorf engagiert er sich neben Fußballverein auch megaintensiv bei Jugend und Feuerwehr. „Das Vereinsleben ist das beste.“ Entsprechend drückt Corona auf die Stimmung. „Das ‚Zamkommen‘ geht mir richtig ab!“ Georgs Fußballkarriere startete früh. Seine ersten Spiele bestritt er in der U8 der SpG Pinkatal, der Nachwuchsvereinigung blieb er bis zur U16 erhalten. In U14 und U16 feierte er große Erfolge, zweimal schaffte die Mannschaft den Einzug in die Leistungsliga. Am Anfang seiner Karriere spielte Georg Stürmer, später rückte er ins Mittelfeld. Aktuell, in Reserve- und Kampfmannschaft des SV Deutsch Schützen, switcht er zwischen beiden Positionen. In der Reserve bringt er es in 64 Spielen auf 42 Tore, in der „Kampf“ in 37 auf drei. Auf die heurige Saison blickt Georg gerne zurück. Beide Teams schnitten nämlich gut ab. Allen voran die Reserve, in der er vorrangig zum Einsatz kam. Mit Unterbrechung der Meisterschaft steht sie auf Platz zwei. Bleibt fürs Frühjahr, sofern weitergespielt wird, nur ein Ziel: „Schachendorf abfangen und Meister werden!“ Neben der Sportlerwahl-Trophäe stünde der Titel sicher nicht schlecht.

m Sportlerin des Jahres. Zoe Grill wird als Landessiegerin im gesamten Burgenland auf den Seiten 58 und 59 portraitiert. Lesen Sie dort, welche Ziele sie sich für ihre Zukunft steckt und wie sie die Kür zur Siegerin erlebt hat.

m Gute Seele des Jahres. Kemeten-Obmann Ronald Goger wird als Landessieger ebenfalls auf den Seiten 58/59 vorgestellt und spricht darüber, wie er es aufnahm und wie geheim die Wahl in seinem Verein war.

m Nachwuchsteam des Jahres. Auch im heurigen Jahr führte die Wahl nur über die U12-Nachwuchsmannschaft des SC Kemeten, die im Bezirk Oberwart die Nummer eins ist. Der Sportliche Leiter des SCK und Trainer der Mannschaft, Gerald Halper, darf sich mit seinem Team erneut freuen. Insgesamt wurden 18.868 gültige Stimmen abgegeben – Wahnsinn!