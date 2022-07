Fußball Unterhaus: Die letzten Aufreger

Werbung

Die Spielzeit 2022/23, die mit der ersten BFV-Cup-Runde am kommenden Wochenende vollends an Fahrt aufnimmt, ist um einige Transfer-Aufreger reicher. So spitzte sich die Lage vor allem in der abschließenden Woche zu und einige Vereine stellten ihren Kader auf neue Beine. Der dabei „größte“ Wechsel? Patrick Bürger nach Bad Tatzmannsdorf!

Zurück im Geschäft. Linksfuß Roman Wenzel kickt nach längerer Pause wieder für den SC Bad Tatzmannsdorf. Diese haben zur neuen Saison sportlich einiges vor. Foto: Bauer

Der ehemalige Bundesliga-Profi des SV Mattersburg schloss sich aus Pinkafeld seinem Stammverein an, obwohl es durchaus Interessenten aus sportlich anderen Gefilden (Markt Allhau) gab. Dabei ist er natürlich der klingendste Name, aber nicht der einzig starke Zugang, denn die Elf von Joachim Postmann holte auch noch Ex-Kicker Luka Grgic zurück. Dieser war beim 3:3-Testspiel beim Burgenlandliga-Aufsteiger aus Rudersdorf am gestrigen Freitag schon mit dabei, während Bürger noch fehlte. Klar ist: Der SC Bad Tatzmannsdorf hat Ambitionen seinen 2. Klasse-Ausflug schnell wieder zu beenden.

Was passierte noch? Der SV Neuberg stellte sich auf Legionärsebene neu auf, denn aus Schlaining gewann man die beiden Offensiv-Kicker Mario Kreso und Ivan Hajdic für sich. Auch Liga-Konkurrent Rechnitz verpflichtete mit Ex-Großpetersdorfer Daniel Gottfried einen Namen, den man im Landessüden kennt. Wie auch Urban Krc: Der junge Stürmer, der zuletzt in Riedlingsdorf auf Torejagd ging, schloss sich 1. Klasse-Klub Oberdorf an.

