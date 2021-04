„Das einzig Positive war das Festlegen der neuen Saison.“

Ewald Musser,

Pressesprecher in Markt Allhau

„Das Zuwarten verstehe ich nicht ganz. Es ist alles viel zu knapp und die Verletzungsgefahr zu groß.“

Thomas Polzer,

Fußballer in Kohfidisch

„Es wird das Unvermeidliche hinausgezögert. Früher zu starten wird dann aber sicher auch eine Herausforderung für uns alle.“

Alex Diridl,

Sektionsleiter in Pinkafeld

„Ich bin der Meinung, dass vier Wochen bei sechs Monaten Pause nicht reichen. Es war auch schwach, keinen echten Stichtag zu nennen.“

Johannes Jandrisevits,

Sportlicher Leiter in Güssing

„Man kann auch bis zum nächsten Jahr warten. Das ist alles nicht Fisch und nicht Fleisch und für mich ist es auch unrealistisch, die aktuelle Saison noch fortzuführen.“

Peter Lehner,

Sportkoordinator in Oberwart

„Es bleibt im Groben eine Hinhalterei. Wenn man gesagt hätte, dass man in zwei Wochen in ein vierwöchiges Teamtraining starten kann, hätte man jetzt einen extrem intensiven Heimtrainingsplan ausschicken können. Es ist sehr schwer.“

Georg Konrad,

Sportlicher Leiter in Neuberg

„Ich verstehe aufstiegswillige Vereine, die vieles investierten, aber es geht schon in eine falsche Richtung. Wir sind immerhin noch im Amateurbereich und unsere Spieler alle keine Profis.“

Joachim Poandl,

Sektionsleiter in Stegersbach

„Zwei Saisonen ohne Meister ist nicht im Sinne des Wettbewerbs. Ich wäre ein Freund von Relegationsspielen, wie auch immer diese aussehen könnten. Absteiger sollte es aber heuer keine geben.“

Christian Kopfer,

Obmann-Stellvertreter in Eberau

„Es ist gut, so früh wie möglich mit der neuen Saison zu beginnen.“

Konrad Renner,

Obmann der SpG Edelserpentin

Diese Meisterschaft kann gar nicht mehr sportlich zu Ende gebracht werden. Das alles in wenigen Wochen durchpeitschen zu wollen, kann man als Betroffener gar nicht mehr ernst nehmen. Entweder fokussiert man sich auf die aktuelle Saison und startet dann später oder die nächste Meisterschaft startet früher, was eine längere Vorbereitungszeit beinhaltet. Diese Saison ist leider keine Wertung wert.“

Rene Varga,

Trainer in Rechnitz

„Es wurde nicht viel gesagt und ich kann so dadurch auch nicht viel sagen. Klar ist aber, dass alleine Training super wäre.“

Markus Jost,

Sportlicher Leiter in Heiligenkreuz



„Ich kann mir das alles nicht mehr vorstellen. Ich würde mir eine sportliche Lösung wünschen, aber viel Sinn steckt nicht mehr dahinter. Die Burschen laufen seit 10. Jänner im Wald herum und auch wir verlieren schön langsam mit unseren Hinhalteparolen unser Gesicht.“

Martin Salber,

Sportlicher Leiter in Rudersdorf

„Für uns wäre es natürlich blöd, aber ändern können wir es auch nicht.“

Ernst Simon,

Sektionsleiter in Schlaining

„Wir hängen wieder in der Luft und es gibt keine klare Ansage.“

Mathias Kedl,

Spielertrainer in Heiligenbrunn



„Das wird sich alles nicht ausgehen, aber dass sie für potenzielle Aufsteiger alles versuchen, verstehe ich schon.“

Roman Takacs,

Obmann in Rotenturm

„Dass wir früher starten, ist das Beste überhaupt, weil jedes Spiel im Sommer das Doppelte an Umsatz gegenüber dem November bedeutet. Die aktuelle Saison sehe ich als gegessen an. Wir brauchen mindestens zwei Monate Vorbereitungszeit, denn ich glaube nicht, dass unsere Spitäler dieser Tage auf schwer verletzte Kicker neugierig sind, wenn sich diese dann jedes Wochenende aufs Neue verletzen.“

Harald Schneller,

Obmann in Großpetersdorf

„Vier Wochen Vorbereitung wären viel zu kurz. Ich glaube nicht an eine Fortsetzung und verstehe deshalb nicht, warum man noch zuwartet. Die Meisterschaft mit vier Wochen Vorbereitung durchzupeitschen wäre nicht sinnvoll und auch der Gesundheit der Spieler gegenüber verantwortungslos.“

Manfred Gurdet,

Pressesprecher in Burgauberg

„Ich glaube, wir wünschen uns alle eine sportliche und zudem auch faire Lösung. Es sollte auch, wenn es irgendwie möglich ist, eine sportliche Entscheidung geben. Der Faktor Zeit spricht allerdings gegen uns.“

Gerhard Pummer,

Trainer in Eltendorf

„Ich glaube, es ist im Interesse von uns allen, eine sportliche Wertung zu erlangen. Die vier Wochen an Vorbereitungszeit, stimmen mich aber skeptisch. Das ist viel zu kurz, ich befürchte einige Verletzungen.“

Alex Hafner, Sportlicher Leiter

der SpG Wallendorf-Mogersdorf

„Man sollte wirklich bis zum letztmöglichen Zeitpunkt zuwarten. Es ist wichtig, dass wir die aktuelle Spielzeit sportlich zu Ende bringen können. Ich begrüße deshalb diese Entscheidung des Verbandes und sehe es als positives Signal an alle aufstiegswilligen Vereine.“

Lukas Spirk,

Obmann-Stellvertreter der Gemeinde Tobaj

„Man sollte jetzt auch noch die ÖFB-Sitzung am 30. April abwarten. Dann könnte der ÖFB österreichweit eine einheitliche Lösung präsentieren.“

Matthias Konrad,

Obmann in Hannersdorf

„Eine Fortsetzung der Meisterschaft wäre gegenüber den aufstiegswilligen Klubs fair und würde ich sehr befürworten.“

Hubert Hödl,

Obmann in Minihof-Liebau

„Ich wünsche uns allen, dass es bald losgeht. Muss aber auch sagen: besser noch ein bisserl warten, als wieder ein Runterfahren zu riskieren.“

Michael Koller,

Trainer in Riedlingsdorf

„Ich kann das Zuwarten verstehen, aber die Spieler sind nicht neugierig, dass sie am 1. August ohne Vorbereitung spielen müssen. Mitte August hat man sonst ja noch Probleme damit, dass viele auf Urlaub sind. Jetzt spielen wir dann in der ärgsten Hitze.“

Dietmar Kaiser,

Pressesprecher in Welgersdorf

„Von dem frühen Beginn halte ich mal gar nichts. Warum muss man so früh starten? Die Spieler wollen ja auch alle mal Urlaub machen. Ich glaube, dass es sehr viele Verletzungen geben wird. Bei uns in der 1. Klasse hätte man, wenn man in der letzten Runde spielfrei ist, am 17. Oktober schon sein letztes Spiel.“

Fritz Fuchs,

Co-Trainer in Deutsch Kaltenbrunn

„Nach einer gefühlten Ewigkeit ohne Mannschaftstraining soll demnach ab Mai eine vierwöchige Vorbereitungszeit reichen, um die Hinrunde der Meisterschaft bis spätestens 4. Juli abzuschließen. Es wäre wohl vernünftiger gewesen, sich dem niederösterreichischen Weg anzuschließen und die Meisterschaft zu annullieren, um im Sommer endlich wieder durchstarten zu können.“

ASK Goberling via Facebook

„Die Teams können ihre Kader gleich mal um drei Spieler erhöhen, weil es ohne richtige Vorbereitung so viele Verletzte geben wird. Ich verstehe nicht, warum wir die Zeit nicht genutzt haben und eine Klassenreform und die Reserven überdacht haben. Wir haben über ein Jahr Erfahrung mit Corona, aber so kommt mir das im BFV nicht vor.“

Roland Friedl,

Sportlicher Leiter in Mühlgraben

„Wenn es vor Juni noch weitergeht, würde ich es nehmen. Aber ehrlich? Es ist knapp. Und wird dann nur ein Match abgesagt, steht alles.“

Fritz Kirnbauer,

Trainer in Mariasdorf

„Das Ganze wird zu stressig: Starten wir mit Ende Juli und fertig. Dann haben wir eine gescheite Vorbereitung, können auf Urlaube reagieren und sind generell flexibler.“

Andreas Horvath,

Sektionsleiter in Markt Neuhodi