Ade Samthandschuh: Oberwart unterliegt Steinbrunn 2:1

Es war eine Woche zum Vergessen: Der SV Oberwart, der sich im Burgenlandliga-Alltag spielfrei zeigte und dort Siege der Konkurrenz aus Siegendorf (2:1 in Sauerbrunn) und Parndorf (2:0 in Kohfidisch) präsentiert bekam, reiste mit großen Erwartungen zum Cup-Viertelfinale nach Steinbrunn.

Diese sind 1. Klasse Nord-Spitzenreiter und sicher keine Laufkundschaft, aber die Elf von Florian Hotwagner wollte zwingend ins Halbfinale einziehen. Nach 90 Minuten hieß es dann: Ziel verfehlt! Klar verfehlt, denn trotz früher Führung durch Noel Kustor lieferte man laut Sportkoordinator Peter Lehner einen „inferioren und unwürdigen“ Auftritt ab. „Klein und kursiv kann man die Burschen drucken“, so der Verantwortliche, um die Frage nach dem „Fett drucken der auffälligen Spieler“ zu umgehen.

Auf SVO-Seite gab es schlicht keinen. „Sie waren uns in allen Belangen überlegen und kamen verdient weiter.“ Das passierte auch, weil die Steinbrunner trotz Rückstand nie den Glauben verloren und noch vor der Pause auf 2:1 stellten. Zulegen konnte der SVO dann nicht mehr. Der Cup ist dabei das eine, Meisterschaft in Horitschon am Samstag etwas anderes.

Dort will Lehner eine klare „Reaktion“ von Thomas Herrklotz und Kollegen sehen. Nachsatz: „Horitschon ist kompakt und unangenehm zu bespielen, aber die Zeit der Samthandschuhe ist vorbei. Jetzt wird viel mehr die grobe Bürste aus dem Schrank geholt.“ Um die Chance auf den Ostliga-Traum auch weiter träumen zu können. So wie in Steinbrunn wird das aber sicher nichts.