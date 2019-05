GÜSSING - NEUSIEDL; MITTWOCH, 19.30 UHR. Vor einer extrem schwierigen Aufgabe steht der Güssinger Sportverein, denn der Regionalligist aus Neusiedl gastiert am Mittwochabend in der Bezirkshauptstadt. Eigentlich das „Spiel des Jahres“ für den GSV, wobei sich die Prioritäten am vergangenen Wochenende verschoben: Nach dem 4:3-Sieg über Mühlgraben und der 0:2-Niederlage des SV Eberau holte sich die Elf von Hannes Winkelbauer die Tabellenführung und will nun den letzten Schritt Richtung Wiederaufstieg in die Burgenlandliga gehen.

„Die Wertigkeit hat sich nun doch ein bisschen verlagert“, meinte der Coach und fügte an: „Der Fokus liegt nun in erster Linie auf dem Meisterschaftsspiel am Samstag in Rotenturm. Für uns ist dieses Halbfinale nun ein Bonusspiel und ‚Zuckerl‘ für unsere bisherige Saison.“ So werden die zuletzt aufgrund von Verletzungen fehlenden Michael Kulovits und Johannes Jandrisevits wohl geschont, während auch der Ostligist mit einigen Ausfällen anreisen wird.

„Wir werden es extrem defensiv anlegen, uns fast verbarrikadieren und wollen dann Nadelstiche setzen und gute Konter fahren“, so Winkelbauer zur BVZ.

Aktuelle Infos: Die Hausherren verzichten auf Kulovits und Jandrisevits, während die Gäste wohl auf Roman Christ, Sascha Steinacher, Patrick Kienzl und Clinton Bingura verzichten werden.

SIGLESS - PINKAFELD; MITTWOCH, 19.30 UHR. Während die Güssinger als Außenseiter ihr Halbfinale bestreiten werden, reist der SC Pinkafeld als Favorit zum Sigleßer Traditionsverein, der in seiner langen Geschichte viele tolle Erfolge feierte, was man mit dem SCP gemein hat. Wie schwer 2. Liga-Mannschaften zu bespielen sind, bekam die Hotwagner-Elf im Viertelfinale in Pamhagen zu spüren, wo man beim 1:0 nur knapp weiterkam.

„Wir wollen ins Finale. Das wäre für Verein und Mannschaft wichtig“, so Coach Hotwagner, während der Sportliche Leiter Alex Diridl ergänzte: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt ins Endspiel machen.“

Aktuelle Infos: Bei den Pinkafeldern blieben Florian Prochazka und Niko Nagy zu Wochenbeginn fraglich.