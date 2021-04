Hartberg: Schützenhöfer hat Olympia im Visier .

Das Beachvolleyballteam Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig startet am kommenden Samstag, 17. April in die Gruppenphase des ersten Turniers in Cancún. Insgesamt stehen drei Bewerbe in der 4-Sterne-Wertung an. Das bedeutet, dass das österreichische Top-Duo in Mexiko wichtige Olympiapunkte sammeln kann.