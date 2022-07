Mühsames Medellin für Nico Wiener

Werbung

Der Schreibersdorfer Nico Wiener war in der vergangenen Woche beim vierten und letzten Weltcup in Medellin/Kolumbien am Start. Die erste Quali-Runde verlief mühsam, die zweite dann eindeutig besser. Letztendlich wurde es dann Rang sechs und einige wichtige Punkte für das WC Finale Ranking inklusive. Am Donnerstag ging es in der Elimation weiter, wo Wiener seine beiden ersten Spiele souverän gewann. Im Achtelfinale musste er ins Stechen, wo er um ein paar Millimeter den Kürzeren zog. So wurde es der achte Endrang. Positiv ist das Gesamtfazit, denn der Südburgenländer bleibt in der Weltrangliste weiter starker Zweiter!