Eine knappe „Kiste“ für Nico Wiener

Werbung

Der Schreibersdorfer Nico Wiener startete in Gwangju (Südkorea) beim zweiten von vier Outdoor-Weltcups. Die Strapazen vor der Ankunft waren für Nico Wiener und seine Mitstreiter klarerweise nicht ohne. „Wir mussten vor Ort gleich zwei PCR-Tests machen und solange in Quarantäne bleiben, bis ein negatives Corona-Ergebnis zurückkam“, erzählte der Südburgenländer.

Nach Wehmut schwingt aber auch die Freude mit

Schon die Quali war dann hart. Nach der ersten Runde mit schwierigen Verhältnissen – Wind, Regen und Sonne – belegte er den zweiten Rang. Daraufhin konnte er nicht an seine erste Runde anschließen, aber dennoch schaffte er auf Platz 14 die Qualifikation für die Elimination.

Am Tag darauf schoss er sich mit 149 von 150 möglichen Ringen in das Viertelfinale und sicherte sich dort mit einem Score von 148:144 auch den Einzug in das Finale der Top-Vier. Dort hatte Wiener Pech und unterlag im Halbfinale Mohan Ramswaroop (Indien) mit 141:143 knapp. „So war nur noch die Bronze-Medaille möglich.“ Auch daraus wurde nichts, denn: „Es herrschte zu starker Wind und ich konnte leider zu wenig gute Schüsse platzieren.“

Wiener musste sich auch hier dem Amerikaner Steve Masch knapp mit 141:145 geschlagen geben. Nach ein wenig Wehmut schwang aber schnell auch Vorfreude bei ihm mit. Die Weltrangliste sieht aktuell nämlich mit Platz drei richtig, richtig schön aus.