Knappes Ding für Nico Wiener um den Gold-Hattrick

Werbung

Der Schreibersdorfer reiste zuletzt in die USA nach Yankton, wo die Feld-Bewerb-Weltmeisterschaften im Bogensport ausgetragen wurden. Nach einem regnerischen Auftakt-Tag beendete er seine erste Qualifikationsrunde auf Platz drei. In weiterer Folge erzielte er den Tageshöchstscore und sicherte sich so ein Ticket für das Halbfinale.

Gute Freiluft-Saison – jetzt geht es zurück in die Halle

Dort setzte er sich gegen seinen Konkurrenten mit einem Punkt Vorsprung durch und stand zum wiederholten Male in einem Bogenschießen-Finale um Gold. Dort unterliefen ihm dann zu viele kleinere Fehler und er musste sich dem Amerikaner Dave Couins geschlagen geben. So wurde es nach zuletzt zwei WM-Goldenen im Outdoor-Bewerb 2021 (Yankton) und dem 3D-Titel (Terni/Italien) „nur“ die Silberne.

„Natürlich war ich zuerst enttäuscht“, sagte er auf ein mögliches „Triple“ angesprochen und ergänzte: „Silber ist aber auch ein sehr großer Erfolg.“ Das muss er auch so sehen, denn er zählt weiter zu den rot-goldenen Sport-Aushängeschildern. „Die Saison verlief auch sehr zufriedenstellend“, resümierte Wiener stolz.

Jetzt geht es in eine kürzere Pause, ehe dann ab November die Hallensaison klar in seinem Fokus steht.