Bei der Outdoor-Staatsmeisterschaft in Henndorf Wallersee gab es eine Wiederholung des 3D-Finales von vor knapp zwei Wochen. Sohn Nico und Vater Wolfgang Wiener standen sich erneut im Finale gegenüber. Aber zurück zum Start: Dort mussten beide am ersten Bewerbstag in die Qualifikation. Diese war wiederum kein Problem, danach wurde der Mixed Team-Wettbewerb ausgetragen. „In diesem erzielte ich mit Michaela Bouse Bronze“, erzählte Nico Wiener.

Am Sonntag kam es dann wiederholt zum Familien-Showdown. Im Teambewerb sicherte man sich mit Christian Linhart Silber, ehe am Nachmittag die Einzelelimination auf dem Plan stand. Beide zogen ins Finale ein. Nach 15 Pfeilen revanchierte sich Vater Wolfgang für die Niederlage zuletzt und setzte sich mit einem Ring durch: Er feierte seinen ersten Einzelstaatsmeistertitel.