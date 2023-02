Nico Wiener: EM-Absage bitter, aber verständlich

Werbung

Eigentlich hätte der Schreibersdorfer Nico Wiener in den letzten Tagen bei der Indoor-EM in der Türkei um Edelmetall gekämpft, aber die für Mitte Februar angesetzte Großveranstaltung wurde wegen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien erst verschoben und dann ganz abgesagt.

Mit Spaß an neue Aufgaben

„Es ist schade, da man so etwas immer längerfristig plant und auf so ein großes Event auch lange hintrainiert“, so Wiener, der anfügte: „Anderseits ist es aber natürlich verständlich, dass es abgesagt wurde.“ Sein eigenes Training läuft aktuell normal weiter. Schon am Samstag findet ein Turnier in Wien statt, eine Woche später geht es in Klagenfurt bei der Staatsmeisterschaft WA Indoor um Medaillen. Weitere Termine lassen nicht lange auf sich warten: Anfang April startet Wiener beim European Grand Prix in England. Seine unveränderten Ziele? „Ich möchte bei den kommenden Turnieren das Beste geben und Spaß haben.“