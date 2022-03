Nico Wiener im Stechen gescheitert

Der Schreibersdorfer Nico Wiener qualifizierte sich bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Indoor in Wels auf Platz zwei für die anschließende Elimination. In dieser gewann er alle seine Spiele und sicherte sich so einen Platz im Gold-Finale.

Dort lag er nach 15 Pfeilen mit seinem Gegner gleichauf. So musste ein Stechen über Platz eins entscheiden. Nach einer umstrittenen Entscheidung des Schiris musste dieses wiederholt werden. Dabei verfehlte Wiener die 10 um einen Millimeter und verlor die Begegnung knapp.