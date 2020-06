Von der Corona-Krise war natürlich auch Nico Wiener betroffen. Zuletzt war Training im Garten notwendig, bevor die Leichtathletikanlage der HTBL Pinkafeld wieder geöffnet wurde. Dort darf Wiener schon länger trainieren. Nun steht auch fest, dass ab Anfang Juli kleinere Turniere stattfinden können.

„Bis jetzt ist aber nur ein Turnier ausgeschrieben“, erzählt der Südburgenländer. Mitte August findet dann die Österreichische Staatsmeisterschaft 3D in Poppendorf statt, wo sich Wiener vieles vornimmt. Zwei Wochen später gibt es schließlich die ÖSTM Outdoor in Henndorf und eine Woche später die ÖSTM Feld in Zwettl. „Ob Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und der Weltcup ausgetragen werden, wird erst in den nächsten drei Wochen entschieden.“ Es ist schon lange her, dass Wiener zuletzt im Wettkampfmodus (im letzten August) stand. Daher versucht er, gewisse Dinge zu simulieren.

„Derzeit steht eher Material testen und Technik-Training am Plan. So viel Zeit zum Probieren hat man nie in einer Saison. Sonst ist zwischen Indoor und Outdoor maximal vier Wochen Zeit.“