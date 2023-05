Schon wieder zu gut!

Nico Wiener strahlte mit seiner Goldenen um die Wette. In Kammern gewann erdie Allgemeine Klasse vor den Konkurrenten Martin Faustmann und Gerald Bernhuber (v.l.). Foto: Familie Wiener

Für das Vater-Sohn-Gespann Wolfgang und Nico Wiener aus Schreibersdorf verlief der Alpen Adria Feldcup in Kammern erneut nach Plan. Sowohl Vater als auch Sohn setzten sich wieder die Krone auf. So triumphierte Nico in der Allgemeinen Klasse, Papa Wolfgang gewann die Senioren-Kategorie 50+ klar. Dazu sicherte sich Wiener senior auch einen neuen Österreichischen Rekord. Dabei wurde eine bekannte und unbekannte Runde gespielt.

„Bei der unbekannten Runde mussten wir die Entfernungen selbst schätzen und einordnen, ob es sich ausgeht, dass der Pfeil auch auf der Scheibe landen wird“, erklärte Nico Wiener. Sein Vater war mit dem Auftreten ebenfalls sehr zufrieden: „Ich bin überglücklich über mein Abschneiden. Für mich war das eine echte Standortbestimmung“, sagte Wolfgang Wiener. Die Sportehrung des Landes Burgenland musste Nico Wiener dafür auslassen. Verständlich, denn: „Es wäre sich nicht ausgegangen. Wir waren da schon nach Kammern unterwegs.“ Für die beiden geht es intensiv weiter. Nico Wiener startet in Vorau bei einem 3d-Turnier, Wolfgang Wiener ist in zwei Wochen beim Weltranglistenturnier in Kamnik (Slowenien) dabei.