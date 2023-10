Der Schreibersdorfer hatte sich in den letzten Wochen perfekt auf die Europameisterschaft WA3D in San Sicario (Italien) vorbereitet. Im Einzelbewerb unterliefen ihm jedoch einige Fehler, er belegte nach den beiden Qualifikationsrunden nur Platz fünf. Daher startete Wiener in der vierten Runde in die Elimination. „Leider unterlief mir schon beim ersten Tier ein Fehler und ich musste in ein Stechen, das ich knapp verlor.“ Am Ende wurde es Platz sieben.

Mit Hartnäckigkeit zu Gold

Danach startete er gemeinsam mit Franz Harg und Klaus Grünsteidl im Teambewerb. Das Viertelfinale und Halbfinale wurden klar gewonnen, im Goldfinale traf das Team auf die Gegner aus Norwegen. „Wir liefen zwar von der ersten Scheibe weg einem Rückstand nach, doch es gelang uns der Ausgleich und im Stechen holten wir uns dann noch verdient den Europameistertitel.“ Als dritten Bewerb nahm der Südburgenländer gemeinsam mit seiner Partnerin Ingrid Ronacher das Mixed in Angriff. Nach den ersten beiden Qualifikationsrunden führte das Team das Feld an. Im Halbfinale siegten die beiden gegen Frankreich, im Finale lief es ebenfalls und der Vorsprung wurde bis zum Schluss gehalten, sodass mit 82:78 nochmals über Gold gejubelt werden konnte. „Nach dem verpassten Stockerlplatz im Einzel war die Freude über die Team-Titel umso größer“, resümierte Wiener glücklich.