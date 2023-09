Leichtathletik-Stützpunkt nimmt Fahrt auf

Bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft in Eisenstadt holte sich Lisa Kandlbauer im U14-Bewerb im Fünfkampf die Silbermedaille und kürte sich danach über 60 Meter Laufen zur Landesmeisterin. Schulkollegin Karoline Küffer holte sich über 100 Meter Sprint Silber, im Hochsprung jubelte sie über Landesmeistergold. Mit Katja Dorn (Platz vier über 100 Meter) landeten somit drei Athletinnen des LAC Dreiländereck im Spitzenfeld.

Generell läuft derzeit im Burgenländischen Leichtathletikverband eine Initiative, um mehr Kinder und Jugendliche für die Leichtathletik zu begeistern. Der Burgenländische Leichtathletikverband installierte in Oberschützen einen Stützpunkt. Die Durchführung der Trainings obliegt dem LAC Dreiländereck in Kooperation mit dem Burgenländischen Schule & Sport Modell. In dieses Projekt sind auch sämtliche Schulen aus Oberschützen involviert, Zielgruppe sind acht- bis 14-jährige Schülerinnen der Volksschule sowie Unterstufe.

Training findet zweimal in der Woche statt

Mit Yvonne Weinhandl und Christian Röhrling wurden zwei hochkarätige Trainer gewonnen, somit konnte auch sofort mit den ersten Einheiten begonnen werden. Jeden Montag und Mittwoch finden am Nachmittag Trainingseinheiten statt, auch bei diversen Wettkämpfen sind Teilnahmen geplant. Die Premiere fand bereits statt, Karoline Küffer, Lisa Kandlbauer und Katja Dorner starteten bei den Landesmeisterschaften in Eisenstadt im Hürdenlauf, Sprint und Kugelstoßen.