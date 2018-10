Vor 20 Jahren wurde das Burgenländische Schule & Sport Modell (BSSM) als gemeinnütziger Verein gegründet. Das Ziel: Förderung und das Heranführen leistungsorientierter Nachwuchsathleten, die das BORG für Leistungssportler in Oberschützen besuchen, an das nationale respektive internationale Spitzen-Niveau.

Das BSSM, ein Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) für Leistungssportler, ist dabei auf fünf Jahre mit einer dualen Ausbildung ausgelegt. Parallel zur leistungsorientierten sportlichen Ausbildung werden die Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren auf die Matura vorbereitet. Förderstunden, Lernpakete, Freistellungen und die enge Zusammenarbeit zwischen dem Schulkoordinator, einem Sportkoordinator und den Trainern gewährleisten bei der Schulform des BSSM gleichermaßen sportliche und schulische Ausbildung auf hohem Niveau.

Zuletzt zogen Sportreferent Landeshauptmann Hans Niessl, Bildungsdirektor Heinz Zitz, Direktorin Ingrid Weltler-Müller sowie der scheidende Obmann Christian Buchas Bilanz. 185 Maturanten schlossen in 16 Jahrgängen das BORG für Leistungssport in Oberschützen erfolgreich ab. Das Ergebnis waren mehr als 100 österreichische Nachwuchsmeistertitel. Über 50 Athleten aus 14 Sportarten wurden zudem in Nachwuchsnationalteams einberufen.

Kerschbaumer: „Wollen daran anknüpfen“

Jetzt — nach zwei Jahrzehnten — übernimmt Marc Kerschbaumer (Lehrer am BORG Oberschützen) die Agenden von Buchas. Und der 37-jährige Ex-Kicker (unter anderem in Oberwart, Horitschon, Pinkafeld) will die erfolgreiche Arbeit fortsetzen: „Der Weg bisher war hervorragend, daran wollen wir anknüpfen. Die Infrastruktur soll Schritt für Schritt noch professioneller werden. Ein Ziel ist es auch, noch mehr Sportverbände ins Boot zu holen – vor allem wirtschaftlich sehe ich mein Aufgabengebiet“, so der neue BSSM-Obmann voller Tatendrang.