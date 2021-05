Wo, wenn nicht auf einer Bühne am Spielfeld des Allianz Stadions in Wien-Hütteldorf sollte Andy Marek sein autobiographisches Werk „Mein Leben mit Rapid“ besser vorstellen? Also ist natürlich die Spielstätte seines SK Rapid Schauplatz jener Buchpräsentation, in der sich alles um die Zahl 27,5 dreht.

So viele Jahre war der Moderator und Initiator der Veranstaltungsreihe „BVZ sucht das größte Talent“ bei Rapid aktiv – als Stadionsprecher sowie später auch als Gründer und Leiter des „SK Rapid Klubservice“. In den 27,5 Kapiteln wartet auf 416 Seiten eine literarische Reise voller Geschichten und Anekdoten hinter die Rapid-Kulissen – zum Preis von 27,5 Euro. Und dass das Buch am 27. Mai präsentiert wird, rundet die Sache ab.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter hält. „Alles ist vorbereitet. Mein Stress ist jetzt nur noch psychisch“, spielt Marek schmunzelnd auf die mögliche Regengefahr an. Freilich gibt es im Falle des Falles einen Plan B. Dann würde das Event, das auch über Rapid-TV live gestreamt wird, in die VIP-Räumlichkeiten verlegt werden. Schließlich soll der Rahmen für die zu erwartenden 600 bis 700 Besucher doch vor allem eines sein: gemütlich.

Von der sportlichen Stimmung her hatte Marek übrigens einen guten Riecher für den Zeitpunkt der Präsentation. Mit dem Bundesliga-Vizemeistertitel hat die Mannschaft von Didi Kühbauer den Fans jede Menge Freude bereitet.

„Gleichzeitig hat es mir richtig wehgetan, dass die Fans bei dem Erfolgslauf dieses tollen Teams nicht dabei sein durften,“ hat der Niederösterreicher stets auch die Rapid-Anhänger mit dabei im Kopf. Die versorgt als Stadionsprecher mittlerweile Sohn Lukas in der gewohnten Marek-Klangfarbe.

Vater Andy ist hingegen noch die Stimme des Nationalteams. Als solcher ist er auch am 6. Juni bei der EM-Generalprobe gegen die Slowakei im Einsatz. Anders als 2016 gibt es für die „Teamspeaker“ der Teilnehmer bei der EURO diesmal aber kein grünes Licht, um bei den jeweiligen EM-Spielen ihres Landes vor Ort das Mikro zu übernehmen. „Schade, aber verständlich – die UEFA hat hier aufgrund der aktuellen Covid-Lage ihre Richtlinien, sodass diesmal eben keine Teamspeaker zugelassen sind.“