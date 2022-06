Neubeginn mit gemischten Gefühlen beim FC Südburgenland

Werbung

Alleine die Vorzeichen standen schon nicht gut, denn nach dem 2:7 gegen die direkten Konkurrentinnen vom FC Bergheim zuletzt, geriet der FC Südburgenland im engen Abstiegsrennen klar ins Hintertreffen. Es hätte so am Sonntagnachmittag beim Tabellenzweiten Sturm Graz eine Ausnahmeleistung benötigt, um selbst einen Sieg einzufahren und dazu hätte es auch Schützenhilfe von der Austria gegen Bergheim gebraucht.

Diese kam beim späteren 0:5 – einzig die Elf von Max Senft spielte nicht mit, verlor klar und deutlich mit 1:10 und muss nun erstmals nach 20 Jahren zurück in die 2. Bundesliga. Ein Rückschlag für den rot-goldenen Frauenfußball. Dabei startete es sogar gut, traf Linda Popofsits nach einer defensiven Unzulänglichkeit der Hausherrinnen zum 1:0 für die Südburgenländerinnen.

Hoffnung keimte auf, die aber auch schnell wieder dahin war. Die Grazerinnen ließen sich vom Rückstand nämlich nicht beirren, glichen schnell aus und bis zur Pause war beim 1:5-Zwischenstand auch alles erledigt. Auch nach Seitenwechsel verlief es ähnlich, hingen die Köpfe bei Susanne Koch-Lefevre und Co. schon nach unten, denn es war schon da Gewissheit, dass es nach 20 Jahren zurück in die 2. Bundesliga gehen wird.

Ein Gang, der eine Kettenreaktion auslöst, denn Trainer Senft legte sein Amt zurück, was auch unabhängig vom Ausgang passiert wäre. „Aktuell ist es auch offen, ob ich im Burgenland bleibe“, meinte er dazu und spielt dabei auch auf sein Engagement beim SC Pinkafeld in der Burgenlandliga an.

Für ein endgültiges Fazit, warum es letztendlich nicht reichte, sei es ob der mentalen Komponente noch zu früh, aber: „Es war ein Tiefschlag, der emotional erst verarbeitet werden muss. Wichtig ist, dass man die richtigen Schlüsse zieht und sich Ziele für die Zukunft setzt.“

„Haben Kampf gegen den Abstieg viel früher verloren“

Ziele ist ein gutes Stichwort, denn die sind für die neue Liga schon klar definiert. Obmann Christian Marth: „Es tut nach 20 Jahren natürlich sehr weh, aber die Planungen laufen und wir wollen schnell wieder zurück in die Bundesliga." Geknickt war auch Kapitänin Koch-Lefevre: „Den Kampf gegen den Abstieg haben wir sicher nicht in Graz verloren."

Wir schafften es in diesem Jahr leider nicht, die Klasse zu halten. Es tut nach 20 Jahren natürlich sehr weh.

Christian Marth, Obmann des FC Südburgenland