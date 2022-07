Kooperation der Nachbarn Kohfidisch und Kirchfidisch ist fix

Werbung

Kooperationen in Form von Spielgemeinschaften scheinen in letzter Zeit stark in Mode: Der SV Oberwart und der ASK Rotenturm, der SC Pinkafeld und der SC Grafenschachen oder der SV Rechnitz und der SC Schachendorf gingen als Süd-Vertreter etwa solche ein, jetzt einigten sich auch die beiden Nachbarn – Landesligist Kohfidisch und 2. Klasse-Verein Kirchfidisch – auf eine Kooperation, wie aus der kürzlich veröffentlichten Tabellenauflistung des Burgenländischen Fußballverbandes für die neue Saison hervorgeht.

Dort sind beide Klubs schon unter neuem Spielgemeinschaftsnamen angelegt. Kohfidisch-Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer und Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer bestätigten das bereits. Das Konzept ist dabei gleich wie bei den anderen bereits bestehenden Kooperationen: Beide Vereine bleiben eigenständig, ausgewählte Spieler können aber während der Saison sowohl für Kirchfidisch als auch für Kohfidisch spielen.

Die Kooperation soll vor allem für junge Spieler interessant sein, so Polzer: „Wir haben sie auch gestartet, weil wir im Nachwuchs zusammenarbeiten. Da funktioniert das richtig gut; jetzt haben wir uns entschieden, es auch im Erwachsenbereich zu probieren. Gespräche gab es schon länger.“

Schaffer erklärt: „Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. Vor allem junge Spieler, die in Kohfidisch in der Reserve spielen, sind für uns interessant. Sie können bei uns Erfahrung sammeln und sich auf die Landesliga vorbereiten. Daraus ziehen dann beide Vereine einen Nutzen.“ Gleichzeitig soll auch etwaigem Spielermangel entgegengewirkt werden.

Keine Auswirkungen auf Cup-Spiel

Wie konkret die Zusammenarbeit abläuft und wie intensiv tatsächlich „Spieler getauscht“ werden, wird sich zeigen. Polzer: „Es ist jetzt mal ein erster Versuch. Beide Vereine haben ihre Kader auch unabhängig davon geplant. Die Fluktuation wird deshalb wohl in erster Linie nicht so hoch sein.“

Brisantes Detail: Die beiden Mannschaften treffen am 23. Juli in der ersten Runde des BFV-Cups aufeinander. Gravierende Auswirkungen darauf wird die Kooperation aber keine haben, „da es sich ja weiterhin, wie gesagt, um zwei eigenständige Vereine handelt. Dass es jetzt in der ersten Runde dazu kommt, ist natürlich pikant, es hätte aber genauso gut zum Beispiel in einer dritten Runde passieren können“, erklärt Polzer. „Auch von BFV-Seite stellt das kein Problem dar. Da haben wir uns abgesichert“, wurden etwaige Zweifel beseitigt.

Bleibt nur noch die Frage des offiziellen Namens der Vereine: In der genannten Tabellenauflistung des Burgenländischen Fußballverbandes war Kirchfidisch noch zu Wochenbeginn nämlich als „Kirchfidisch 1b“ angelegt, was bei den Fußballfans aus der Region teilweise für Verwirrung sorgte. Polzer zu Wochenbeginn dazu: „Das wird vom Verband noch angepasst. Wir werden wie bisher als Kohfidisch und Kirchfidisch am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen.“