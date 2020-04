Erste Gedanken wie es weitergehen soll

ASK Kohfidisch. Direkt involviert zeigte sich das eigentlich tabellarisch beste Südteam der Saison 2019/20 in die Entscheidung des ÖFB vor etwas mehr als einer Woche nicht. Neun Punkte Rückstand hatte man auf Tabellenführer Siegendorf, wobei ein etwaiger Aufstieg sowieso nie in Betracht gezogen wurde. Viel mehr haderte man mit der Annullierung, weil die guten Leistungen quasi mit einem Schlag zunichte gemacht wurden. „Wir akzeptieren die Entscheidung, sind aber nicht der Meinung, dass es die bestmögliche für die Vereine war“, sagt Kicker Thomas Polzer stellvertretend für den ASK und fügt an: „Sinnvoller wäre es gewesen, die Punkte aus der Hinrunde mitzunehmen, weil man sich Optionen für 2021 gelassen hätte. Jetzt droht ein Terminengpass.“

Training in kleineren Gruppen ist Thema

SC Pinkafeld. Beim Pinkafelder Traditionsverein nahm man die Maßnahmen des ÖFB zuletzt stoisch ruhig auf. „Die Entscheidung ging für mich in Ordnung und ist für mich auch die fairste – solange man dabei nicht Tabellenführer ist“, so der Sportliche Leiter Alex Diridl. Natürlich hat man aber auch schon die Zukunft im Blick. „Spannend wird es, wenn wir den ganzen Herbst nicht spielen könnten. Das wäre Wahnsinn“, so Diridl. Sportlich sendet Coach Florian Hotwagner weiter Trainingspläne aus, wie Diridl erzählt: „Drei Wochen waren intensiv, dann wurde es lockerer, ehe es nun wieder intensiver wird. Schön wäre es, wenn wir bald zumindest in Kleingruppen trainieren könnten.“ Das sei beim SCP durchaus Thema: „Alleine mit Ball zu arbeiten wäre wichtig.“

Die „Ungewissheit“ zehrt am meisten

SV Oberwart. Im Niemandsland der Tabelle war zuletzt der SVO unterwegs. Man wollte die Rückrunde zur Vorbereitung auf die neue Saison nutzen, was zuletzt durch den ÖFB-Entscheid jäh zunichte gemacht wurde. „Für mich ist es weiter gerechtfertigt, auch wenn man mit gewissen Systemen den erspielten Vorsprung proportional mitnehmen hätte können. Im Ergebnis finde ich es am Gerechtesten. Heikel bleibt die Materie dennoch, denn die Frage ist, ob im Herbst gespielt werden kann“, meint Sportkoordinator Peter Lehner. Darauf warten alle, denn die Planung muss alsbald starten. Lehner dazu: „Die Ungewissheit ist die eigentliche Katastrophe. Es ist aktuell sehr, sehr schwer zu planen.“

Das Waldstadion wird derzeit saniert

UFC Markt Allhau. Als erste von drei südlichen Mannschaft war der UFC aus Markt Allhau zuletzt direkt in den ÖFB-Entscheid involviert. So atmete man leise auf, als die Kunde der Annullierung eintrudelte. Die Elf von Herbert Oberrisser bleibt oben, wann immer es auch weitergehen sollte. „Wir müssen abwarten, wann das sein wird“, so Pressesprecher Ewald Musser, der weiter anfügt: „Unser Platz wird derzeit saniert, wobei wir den Torraum schon neu machten. Dabei wissen wir noch nicht einmal, ob 2020 noch einmal gekickt werden kann.“ Zumindest das ehrwürdige Waldstadion wäre dafür dann bereit.



„Richtig“, zumindest wenn gekickt wird

SV Eltendorf. Das zweite südliche Sorgenkind kam 2019/20 aus Eltendorf. Diese hatten über den Winter einen Komplettumbruch hinter sich, können ihre neu gewonnene Stärke aber sportlich nicht mehr zeigen. „Meines Erachtens die richtige Entscheidung. Einzig wenn im Herbst nicht gespielt werden kann, hätte man dieses Frühjahr dann 2021 spielen können. Ansonsten glaube ich, dass es richtig war“, sagt der Sportliche Leiter Rainer Pummer und ergänzt: „Die Burschen müssen Eigenverantwortung an den Tag legen.“

Bauer Abschied aus der Saison. Roman Rasser und der SV Güssing werden, sobald es fußballerisch wieder losgeht, weiter Burgenlandliga spielen. Lieber wäre dem GSV-Tross ein sportlicher Entscheid gewesen

Güssinger hoffen auf ein erstes „Ziel“

SV Güssing. 17 Runden waren gespielt und der Aufsteiger hatte zuletzt den letzten Platz inne. Nach der Annullierung bleibt der GSV sicher Burgenlandligist. „Man musste eine Entscheidung treffen. Diese ist für die einen härter, für die anderen leichter. Natürlich ist es für uns einfacher zu akzeptieren“, so Obmann Hannes Winkelbauer, der anfügt: „Wir hätten gerne fertiggespielt. Wichtig wäre ein Ziel vor Augen, wann es weitergeht. Es wäre sehr schön zu wissen, was der Plan ist. Alleine für die Stimmung wäre ein Start im Herbst unglaublich wichtig.“