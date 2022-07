Alle Zeichen auf Meisterkampf beim SV Oberwart

Werbung

Es ist kein Geheimnis, dass der SV Oberwart zur neuen Saison 2022/23 nach richtig Großem greifen will. Dafür steht das Vorjahr, wo man bis zur Winterpause das überragende Team war, ehe man dann ab April einen kleinen Einbruch erfuhr.

Zu stark präsentierte sich dann die Konkurrenz aus Siegendorf und spätestens mit der schwer unglücklichen Niederlage gegen Parndorf war die Aufstiegs-Luft endgültig raus. Ein bisschen fehlte, um in die Regionalliga zurückzukehren, wobei man sein vor der Spielzeit ausgegebenes Ziel – Top drei – ohne Mühe erreichte.

Über den Sommer erfolgte nun eine kleine Kader-Korrektur, die teils notgedrungen, teils gewünscht war. So holte man acht neue Kicker, wovon fast alle den Anspruch eines Stammplatzes haben. Gehen musste im Umkehrschluss die gleiche Anzahl an kickenden Kräften. Stolz zeigte man sich auf den Fakt, dass es mit Elias Jandrisevits (zurück zum GAK) und Goalie Tobias Bencsics (FAC) auch zwei Kicker in die 2. Bundesliga schafften.

„Üblich ist das nicht und bestätigt, dass wir richtig gut arbeiten und ein gutes Sprungbrett sein können“, so Sportkoordinator Peter Lehner, der die erste Bewährungsprobe im Cup bei der Gemeinde Tobaj als unangenehm einstufte, ein Weiterkommen aber dennoch Pflicht sei.

„Die höhere Qualität muss sich durchsetzen“, so Lehner dazu und Trainer Florian Hotwagner schoss nach: „Wir wollen gleich die Richtung vorzeigen, wohin es heuer gehen soll.“ Noch seien taktisch bei den neuen Kräften nicht alle Problemfelder ausgeräumt, aber da sei man voll dran. Hotwagner: „Natürlich braucht es noch etwas Zeit, aber sie machen einen sehr guten Eindruck.“

So gut, dass man den Burgenlandliga-Titelkampf in Angriff nehmen kann? Da wird Tobaj schon die ersten kleineren Aufschlüsse geben.