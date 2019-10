Mit einem Erfolgserlebnis kann der UFC aus Markt Allhau in die neue Woche starten. Beim 2:1 gegen Bad Sauerbrunn feierte die Elf von Herbert Oberrisser seinen zweiten Sieg in dieser Saison und verschaffte sich etwas Luft zu Eltendorf und Klingenbach. „Das war sicher unser bester Auftritt“, lobte der Cheftrainer, wobei sich einige Dinge zuletzt ins Positive verwandelten: „Man darf die menschliche Seite ganz einfach nicht außer Acht lassen. Das muss einfach passen und da ging es in der Vorwoche in die richtige Richtung.“

Die wohl derzeit härteste Prüfung, dass zarte „Erfolgspflänzchen“ weiter auszubauen, folgt nun für die UFC-Mannen am Freitagabend, denn man gastiert im Oberwarter Informstadion. „Es gibt für uns aber kein ‚Freispiel‘ mehr. Dafür verschenkten wir schon zu viele Punkte“, sagte Oberrisser und Pressesprecher Ewald Musser ergänzte: „Die Trauben hängen dort sicher hoch, aber wir fahren auch mit mehr Selbstvertrauen als noch zuletzt hin.“

Dieses (Selbst)-Verständnis ist auch beim SVO ausgeprägt, dafür sorgten die letzten Ergebnisse und Leistungen. Und dennoch zeigte man Respekt vor dem Nachbarn, auch weil die Situation in der Innenverteidigung angespannt bleibt. So wird angedacht Franz Faszl einzuberufen, der mit seiner Routine das Fehlen von Daniel Seper und Erman Bevab vergessen machen soll. „Das wird ein schweres Spiel, auch weil wir defensiv wieder umstellen müssen“, so der Oberwarts Sportlicher Leiter Michi Benedek zur BVZ.