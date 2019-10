Schnell ging man beim ASK Kohfidisch wieder zur Tagesordnung über. In Leithaprodersdorf verlor die Elf von Attila Banfalvi erstmals in der Saison 2019/20, konnte das bei mittlerweile schon 16 erreichten Punkten aber locker verschmerzen. Man verschlief den Start, lag schnell 0:1 hinten und als man dem Ausgleich nahe war, brachte ein strittiger Elfmeter den späteren Endstand.

„Der zu Unrecht gegebene Strafstoß war sicher mitentscheidend“, sagte Kohfidisch-Pressesprecher Johannes Herlicska, der aber schon auf das freitägige Südderby gegen Eltendorf blickte: „Für uns war es dort schon immer schwierig, aber wir fahren mit klarem Ziel runter und wollen drei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Fraglich blieb bei den Gästen Balint Nyirö, während Klemens Grabler gesperrt sicher fehlt. Kicker Thomas Polzer: „Sie sind sicher stärker als ihr derzeitiger Tabellenplatz. Es wird garantiert eine heiß umkämpfte Partie, wobei wir in den Derbys unter Flutlicht zuletzt immer ‚ready‘ waren.“

Mehr Druck haben sicher die Eltendorfer Hausherren, denn gemeinsam mit Klingenbach steht man am Tabellenende. „Das Derby ist natürlich extrem wichtig und wir müssen eigentlich gewinnen“, analysierte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer und auch Coach Denis Kulovits schoss nach: „Sie haben eine eingespielte und kompakte Truppe. Gut möglich, dass wir wieder etwas defensiver beginnen werden.“ Personell fehlen Matthias Novak und Fabian Huber wohl weiter – Legionär Marko Nikolic sollte indes wieder zurückkehren.