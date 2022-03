ASK Kohfidisch: Einstand mit Hindernissen für Trainer Lukas Poglitsch

So hatte sich das Lukas Poglitsch, der in der Vorwoche als Kohfidisch-Trainer übernahm, nicht vorgestellt: Noch am vergangenen Dienstagabend schob man einen kurzfristigen Test gegen Mühlgraben ein, ehe eine über einwöchige Pause folgte.

Corona nahm die Mannschaft in ihren Griff und die Ausfälle waren dann so viele, dass ein normales Arbeiten nicht mehr wirklich möglich war. So war zu Wochenbeginn noch nicht einmal klar, ob der Rückrundenauftakt gegen Deutschkreutz über die Bühne gehen könne. Der Trainer selbst bereitete sich noch am Montag normal wie eigentlich üblich darauf vor. Alles andere liege nicht in seiner Hand. Die sportliche Vorbereitung dafür schon.

„Ich habe Deutschkreutz noch im Herbst einige Male gesehen und sie haben eine sehr standhafte Truppe, die ihr Spiel sehr gut beherrscht“, meinte Poglitsch und erwähnte ergänzend sein erstes Kennenlernen mit dem ASK-Tross: „Wir wollten unbedingt noch ein Spiel einschieben, wo wir gewisse Dinge schon nach unseren Vorstellungen adaptierten. Das nahm die Elf super auf.“