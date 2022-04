ASK Kohfidisch hat erfolglosen Herbst im Hinterkopf

Werbung

KOHFIDISCH - PINKAFELD; SAMSTAG, 18 UHR. Es war eine der deftigsten Pleiten, die der ASK Kohfidisch in der jüngeren Vereinsgeschichte kassierte: Am 28. August 2021 verlor die damals noch von Attila Banfalvi betreute Elf mit 0:8. Ohne Chance, ohne wirklichen Willen und ohne Leidenschaft ergab man sich irgendwann seinem sportlichen Schicksal und lief in diese hohe Niederlage.

„Natürlich haben wir das nicht vergessen, aber jetzt spielen wir bei uns zuhause“, sagte ASK-Kicker Thomas Polzer, der den SCP für seine Leistungen lobte: „Umsonst sind die sicher nicht so weit vorne. Die haben eine sehr gute Mannschaft.“

Einfach werden die kommenden Fidisch-Aufgaben nicht, denn erst wartet Pinkafeld, dann Siegendorf und Parndorf. Wie im Herbst, wo man aus den ersten sieben Spielen nur sehr wenig holte, dann aber in die Spur fand. Trainer Lukas Poglitsch: „Sie haben ihre Achsen und die müssen wir versuchen auszuschalten. Das gelang in Horitschon eigentlich ganz gut.“

Bei den Gästen will man seinen (kleinen) Lauf ausbauen, erklärte Coach Max Senft: „Wir wissen aber, wie unangenehm es dort zu spielen ist.“