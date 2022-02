ASK Kohfidisch richtig gut – auch ohne Chef

Etwas mehr als zwei Wochen ist es her, dass der dreieinhalb Jahre als Cheftrainer tätige Attila Banfalvi von seinen Ämtern beim ASK Kohfidisch zurücktrat. Interimistisch übernahmen Assistent Tobias Binder, Kapitän und Bruder Julian Binder und auch der aktuell pausierende Ex-Stammspieler Matthias Dürnbeck hilft dieser Tage mit.

Die generellen Cheftrainer-Aufgaben werden aufgeteilt, während die Führungsriege doch mit Hochdruck an einer neuen Lösung arbeitet. Diese gestaltet sich aber als extrem schwierig, wie Kicker und Vorstandsmitglied Thomas Polzer berichtete: „Es ist wirklich nicht einfach und Konkretes gibt es noch nicht.“ Dennoch strebt man weiter eine rasche Nachfolge an – sofern möglich.

Alle ziehen mit

„Vielleicht ergibt sich ja in dieser Woche noch etwas“, erklärte Polzer zu Wochenbeginn, der aber auch nachschoss: „Das Gute ist derzeit, dass alle im Team mitziehen und jeder Gas gibt. Alle wollen sich zeigen.“ Schon beim Test gegen die Sturm Amateure (2:6) und spätestens nach dem 2:2 in Fürstenfeld gegen den steirischen Landesligisten war das ersichtlich. „Diese Spiele waren schwer in Ordnung.“

Dabei war man nach den Ausfällen von Balint Nyirö und Neuzugang Marko Klemencic gegen Fürstenfeld gar noch ersatzgeschwächt, was aber während des Spieles nicht ins Gewicht fiel. „Das war dann schon ein guter Test auf Landesliga-Niveau“, so Polzer.

Mit 2:0 führte man, ehe man gegen die mit ehemaligen Burgenlandliga-Kickern gespickte FSK-Elf (Bastian Jedliczka, Michi Grasser, Andi Glasner oder Michi Goger) doch noch den Ausgleich kassierte. Kein Beinbruch, weil die Müdigkeit zu diesem Vorbereitungs-Zeitpunkt auch immer eine Rolle spielt. Nun würde man seinen nächsten Probelauf gegen Ilz gerne auf Naturrasen legen. So wird am morgigen Freitag wohl in der Steiermark gekickt.