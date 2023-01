ASK Kohfidisch will Neustart ohne Fragezeichen

Guter Auftakt. Der aus Kirchfidisch nach oben wechselnde Philipp Toth (r.) war beim 2:3 gegen Grafenschachen (l., Oliver Zankl) bei der Burgenlandliga-Elf von Matthias Dürnbeck in Halbzeit eins schon dabei. Weiter geht es für den ASK nun am Samstag, ab 16 Uhr, in Szombathely gegen Eberau.

Foto: BVZ