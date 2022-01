Auftakt für „Fidisch“

Ohne einen wirklichen Neuzugang und sechs Abgängen – Dominik Farkas (Jabing), Matthias Dürnbeck (Pause), Andi Fixl (Hannersdorf), Valentin Gabriel (Großpetersdorf), Tormann David Kraft (unbekannt) und Michael Wölfer (Leithaprodersdorf) – beginnt der ASK Kohfidisch mit seiner Vorbereitung auf die kommende Rückrunde. Klar ist, dass auf Zugangsseite sicher etwas passieren wird, wenn auch nicht alle Abgänge ersetzt werden. So will man zumindest noch zwei Neue holen, tut sich aktuell aber schwer damit. „Leider hat sich noch nichts ergeben“, sagte auch Kicker Thomas Polzer. Positiv: Kapitän Julian Binder, der im Herbst lange fehlte, steigt zum heutigen Trainingsstart wohl mit ein.