GÜSSING - MARKT ALLHAU; FREITAG, 19.30 UHR: Es beginnt, wie es beginnen muss: mit einem Südderby! Nach fünf langen Monaten kehrt am morgigen Freitag, zumindest vorsichtig ausgedrückt, der Alltag zurück. Um wenig geht es im Güssinger Stadion dabei nicht. Das weiß auch Ex-GSV-Kicker Johannes „Jojo“ Jandrisevits. Dieser war im Vorjahr mit dabei, als der damalige Güssing-Aufsteiger zum Auftakt Eltendorf empfing und die Begegnung spät mit 3:2 gewann. Das gab Schub und die ersten Spiele fegten Jandrisevits und Kollegen durch die Liga. „Wir haben gesehen, wie wichtig so ein Start sein kann. Die Jungs brennen darauf“, so der Ex-Kapitän dazu. Personell wird es bei Kevin Zinkl knapp, während die Allhauer Gäste wohl auf Lazar Aizenpreisz verzichten müssen. Die Oberrisser-Mannen kommen derweil mit Rückenwind, denn die Vorbereitung verlief sehr gut. „Güssing dürfte unsere Kragenweite sein, auch wenn es schwer einzuschätzen ist“, erklärte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser. Für die GSV-Elf ist es derweil nicht die einzige Begegnung in dieser Woche. Schon am Dienstag geht es nämlich im Parndorfer Heidebodenstadion weiter. Die elfte Runde wird dabei vorgezogen und in der Bezirkshauptstadt war die Vorfreude auf dieses Treffen spürbar. Jandrisevits dazu: „Super wäre es natürlich mit einem Sieg gegen Allhau zu starten. Dann würden wir ohne wirklichen Druck rauffahren.“

SPG OBERWART/ROTENTURM - RITZING; FREITAG, 19.30 UHR: Auch wenn man sich im Lager des SV Oberwart auf kein fixes Saisonziel festlegte, scheint klar: Die Elf von Christian Zach zählt zumindest zum engeren Favoritenkreis. Gerne hört Sportkoordinator Peter Lehner das nicht: „Uns geht es um die sportliche und gesamtstrukturelle Weiterentwicklung des Vereins. Wir wollen ein Team entstehen lassen, welches kurz- und mittelfristig erfolgreich sein kann.“ Der Auftakt soll dabei im Informstadion gegen Ritzing gemacht werden. Vor denen zeigte Lehner gehörigen Respekt: „Die sind im Normalfall immer ein Top fünf-Team der Liga. Ein sehr schwieriges Spiel, aber klar ist, dass sich alle darauf freuen und das Kribbeln endlich wieder zu spüren ist.“ Neu dabei ist dann beim SVO auch Elias Jandrisevits. Dieser war zuletzt in Mattersburg, stammt aus dem Güssinger Nachwuchs und war auch bei Sturm aktiv.

PINKAFELD - BAD SAUERBRUNN; SAMSTAG, 19 UHR: Einen Tag nach den vier anderen Süd-Teams der Burgenlandliga steigt der SC Pinkafeld in den Meisterschafts-Betrieb ein. Und es war aus SCP-Sicht eine durchwachsene Vorbereitung, die durch einen Corona-Fall und in weiterer Folge einigen Spielabsagen nicht wirklich einfach vonstattenging. „Die Vorbereitung war auf jeden Fall schwierig, aber wir können dennoch optimistisch sein“, sagte Obmann Mario Windhofer und der Sportliche Leiter, Alex Diridl, ergänzte: „Sauerbrunn hatte immer eine bissige Mannschaft und ich denke, dass es ein sehr enges Spiel wird. Ich hoffe aber, dass wir gut reinstarten, was es uns generell vereinfachen würde.“ Personell sah es zu Wochenbeginn dabei nur bei Anze Kosnik nicht wirklich gut aus. Dieser wird sicher fehlen. Wie auch Innenverteidiger David Hagenauer, der nach über einem Jahr Pause zuletzt in der Reserve sein Comeback feierte, für den ein Einsatz in der Kampfmannschaft aber zu früh käme. Diridl: „Vier, fünf Wochen wird es da schon noch dauern.“

LEITHAPRODERSDORF - KOHFIDISCH: Seinen Saisonstart nach hinten muss der ASK Kohfidisch verlegen. Weil beim ersten Gegner ein Corona-Fall (siehe auch Seite 64) auftrat, wurde die Begegnung auf 1. September verschoben. So wird sehr wahrscheinlich gegen den SV Welgersdorf getestet.