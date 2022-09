Burgenlandliga Beim ASK Kohfidisch geht es um Nuancen

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Einige Minuten für den Erfahrungsschatz. Der letztjährige Landesmeister der SPG Punitz U16, Patrick Mühler (l.), ist immer eine der Wechseloptionen von Kohfidisch-Coach Matthias Dürnbeck. So bekam der Defensiv-Allrounder auch in Leithaprodersdorf Spielzeit – wie einige andere Talente auch! Foto: Flöp

D er ASK Kohfidisch lädt zum Derby gegen den SC Pinkafeld und will die in „Leitha“ fehlenden Kleinigkeiten wieder auf seine Seite bringen.