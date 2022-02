Beim SC Pinkafeld ist Feintuning angesagt

Letzter Test in der tiefen Südsteiermark. Für Martin Aus Der Schmitten und seine Pinkafelder Kollegen geht es am morgigen Freitag in Richtung USV Gnas. Dort trifft die Elf von Max Senft auf den steirischen Landesligisten, der in den letzten Jahren Top-Arbeit ablieferte und viele starke Eigengewächse in seinen Reihen weiß.

Foto: Patrick Bauer